A Verona torna l'iniziativa "Teatro Spritz": il programma degli spettacoli

Dal 26 luglio fino al 29 settembre, nell’ora dell’aperitivo, dal Liston a Veronetta, da Sottoriva a San Zeno, passando per via Giuliari a Borgo Roma; piazza Vittorio Veneto e piazza Saval. Si tratta dell’iniziativa ‘Teatro Spritz’ che, tra le 18.30 e le 20, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, darà vita ad un festival di teatro di strada con l’esibizione all’aperto degli attori di cinque compagnie teatrali professioniste veronesi: Teatro Scientifico, Modus, Casa Shakespeare, Fondazione Aida e Ippogriffo produzioni.

Il programma dal 26 luglio al 28 settembre 2022

CASA SHAKESPEARE - Shake Spritz - Pillole di William Shakespeare liberamente tratte da Antonio e Cleopatra, Sogno di una notte di mezza estate, Romeo e Giulietta, e La bisbetica domata. Spettacoli ad interazione col pubblico.

Appuntamenti: Il 3 agosto - via Ponte Pietra. Il 4 agosto - Corte Sgarzarie. Il 31 agosto - via Pallone. Il 1 settembre - piazza Pradaval. Il 14 settembre - Arche scaligere. Il 15 settembre piazza Santa Toscana. Il 27 settembre - piazza Corrubbio. Il 28 settembre - piazzatta Pescheria.

MODUS - Ah! - Lo spettacolo è adatto sia ai bambini che agli adulti. Non vi è una trama vera e propria ma un continuo schiudersi di situazioni caleidoscopiche nel segno dell’incanto e dello stupore. Non una parola, ma un corpo che parla. “AH!” è il moto di spavento alla scoperta della presenza del pubblico, il sospiro per un numero non riuscito, un grido di gioia o di pena, la sorpresa a bocca aperta. Spettacolo di e con Sergio Bonometti, regia di Andrea Castelletti.

Appuntamenti: Il 27 luglio - piazzetta Santa Toscana. Il 24 agosto - corte Sgarzarie. Il 31 agosto - corso Santa Anastasia. Il 6 settembre - piazzetta Pescheria. Il 7 settembre - piazza Vittorio Veneto. Il 14 settembre - via Roma. Il 21 settembre - via XIV maggio. IL 28 settembre - via Ponte Pietra.

TEATRO SCIENTIFICO/ TEATRO LABORATORIO - Vida - Spettacolo di teatro - canzone che parla di rinascita, di ritorno alla vita. Il testo, muovendosi con leggerezza tra prosa e canzoni, inneggia al risveglio dei sensi, dipanandosi in una drammaturgia che evoca sentimenti gioiosi e di speranza. Stesura drammaturgica e regia di Isabella Caserta, con Elisa Lombardi, Valerio Mauro e Andrea Cortelazzo.

Appuntamenti: Il 9 agosto - via Roma. Il 10 agosto - piazza Erbe. Il 11 agosto - piazza Saval. Il 25 agosto - piazza Bra. Il 30 agosto - corso Porta Borsari. Il 31 agosto - via Giuliari, Borgo Roma. Il 1 settembre - piazza Biblioteca Civica. Il 6 settembre - piazza Vittorio Veneto.

FONDAZIONE AIDA - Suoni in città - Due famosi musicisti venuti dal passato, vagando per la città di Verona, ne scoprono la storia, i segreti, i suoni e le canzoni. Spettacolo con Alice Canovi e Riccardo Carbone.

Appuntamenti: Il 26 luglio - Portoni Borsari. Il 2 agosto - piazza San Zeno (davanti alla Basilica). Il 23 agosto - piazza Santa Toscana. Il 30 agosto - piazza Bra (davanti al Comune). Il 1° settembre - Giardini Alessandro Canestrari. Il 13 settembre - piazza Isolo. Il 20 settembre - piazza San Nicolò. Il 27 settembre - San Fermo/Via Filippini.

IPPOGRIFO PRODUZIONI - Otto appuntamenti con quattro diversi ospiti selezionati tra le migliori compagnie italiane di circo teatro contemporaneo. Giocoleria, acrobazie e circus comedy per un pubblico trasversale e internazionale.