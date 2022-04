Al Teatro Salieri torna l'appuntamento imperdibile con l'International Salieri Circus Award

Nell’originale scenario del Teatro Salieri di Legnago dal 22 al 26 settembre 2022 si terra? la seconda edizione dell’International Salieri Circus Award, l’unico festival competitivo al mondo che coniuga il circo d’arte e la musica classica. La direzione artistica e? affidata ad Antonio Giarola, autore di numerose produzioni internazionali tra le quali – vale la pena ricordare – Hi-Ten Circus in Cina, Gala d’Oro di Fieracavalli, Salon du Cheval d’El Jadida, Nikulin Circus in Russia, Nuit de Cheval in Francia.

L’edizione 2022 si arricchisce della presenza dal vivo dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso, protagonista internazionale di importanti progetti musicali dal sinfonico al pop rock. I 34 elementi d’orchestra accompagneranno le performance degli artisti in gara. «Essere usciti dagli stereotipi cercando di valorizzare oltre alla tecnica una forte drammaturgia dei numeri in concorso, ha pagato in termini di riscontro globale. E anche quest’anno verranno privilegiati artisti capaci di esprimersi secondo una visione contemporanea che, associata a pura musica d’arte suonata dal vivo, potranno esprimersi al massimo delle loro potenzialita?», ha dichiarato Antonio Giarola, direttore artistico del festival.

Il contest, unico nel suo genere, organizzato da ANSAC (Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi) con la produzione esecutiva di Proeventi, gia? lo scorso anno ha ottenuto il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Veneto e della Camera di Commercio di Verona, oltre che il patrocinio e il pieno appoggio del Comune di Legnago. «Abbiamo accolto con entusiasmo la nascita di questo prestigioso Festival dedicato al nostro concittadino Antonio Salieri e, grazie al grande successo ottenuto e al riscontro piu? che positivo anche per l’economia locale, l’amministrazione comunale dara? pieno sostegno alla seconda edizione», ha dichiarato il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti.

Sul palco saranno in competizione 22 performance selezionate tra le moltissime candidature arrivate. Tutte le esibizioni saranno ispirate e accompagnate da musica classica, sia antica che moderna. «Il riscontro internazionale che ha avuto il Festival gia? nella sua prima edizione e? dimostrato dal fatto che oltre 400 artisti da tutto il mondo si sono candidati per partecipare al Salieri Circus Award 2022», ha confermato Luciano Giarola, direttore generale del festival.

I premi, i Salieri d’oro, d’argento e di bronzo, verranno assegnati da una giuria tecnica composta da qualificate personalita? del mondo circense e dello spettacolo, mentre una giuria stampa assegnera? i premi della critica. Ancora una novita?: forti del grande successo della prima edizione del 2021 quest’anno le rappresentazioni salgono a 7, con 6 spettacoli di competizione e un gala finale di premiazione.

