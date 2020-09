Al Teatro Romano per la sezione danza lo spettacolo "Andrà tutto bene"

In prima nazionale al Teatro Romano di Verona l'8 settembre 2020 un progetto coreografico nato durante il lockdown con il quale Laura Corradi evoca l’eccezionalità che siamo stati costretti a vivere: "Andrà tutto bene" di Ersiliadanza.

Giorni in cui ci siamo sentiti soli, abbiamo ascoltato il silenzio, ci sono mancate le cose che prima ci infastidivano, voci persone e rumori, abbiamo cercato nelle strade vuote senza trovare nessuno, ci siamo sentiti clandestini, abbiamo cambiato strada vedendo la polizia, abbiamo camminato avanti e indietro senza sosta sui 200 metri concessi. Giorni in cui siamo stati sgridati e abbiamo cantato l’inno di Mameli, ci siamo sentiti fragili, finalmente, perché siamo fragili, e il mondo, abbiamo scoperto, non gira attorno a noi.

Coreografia: Laura Corradi

Danzatori: Midori Watanabe, Carlotta Plebs, Alberto Munarin, Marco Mantovani

