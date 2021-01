Tesori del Barocco dal Teatro Ristori con I Virtuosi Italiani

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso L’innovazione nella Tradizione, con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! La programmazione, pensata esclusivamente per questa situazione e modalità di diffusione, intende proseguire la linea tracciata dalle peculiarità del Teatro Ristori: Educazione, Formazione, valorizzazione dei Giovani, con eventi trasversali tra musica, letteratura e arti figurative.

Il 15 gennaio ore 20 - TESORI DEL BAROCCO

In collaborazione con I Virtuosi Italiani.

I VIRTUOSI ITALIANI

STEFANO RAVA oboe

Introduzione all’ascolto di ALBERTO MARTINI

Informazioni e contatti

Per seguire i concerti sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Teatro Ristori.