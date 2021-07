Per la rassegna estiva del Teatro Ristori R-Estate lo spettacolo "Contemporary Man"

Si conclude il prossimo 31 luglio alle ore 20 la rassegna estiva del Teatro Ristori R-Estate con uno speciale appuntamento dedicato alla danza. Ospite la MM Contemporary Dance Company con lo spettacolo Contemporary Man, un percorso, sensuale e spirituale insieme, che esplora il mistero del sacro racchiuso, in questo caso, nei corpi maschili della compagnia.

Sotto il titolo CONTEMPORARY MEN, la MM Contemporary Dance Company, presenta una serata tutta al maschile, portando in scena tre coreografie di grande successo: Duetto Inoffensivo di Mauro Bigonzetti (estratto da “Rossini Cards”), rimontato per la MMCDC, il suggestivo Balada di Michele Merola, su musiche di Piazzolla, e il pluripremiato La metà dell’ombra, sempre di Merola, direttore della compagnia.

I tre lavori, tutti di grande fascino, sono interpretati dal settore maschile della MMCDC, realtà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale. Le coreografie della serata, unite dal comune denominatore di una spiccata musicalità, sono caratterizzate da una forte implicazione tanto interpretativa quanto tecnica, che metterà in luce la versatilità stilistica e la straordinaria bravura dei danzatori della compagnia. Da un brano all’altro, la danza diventerà tutt’uno con la musica, sposandone la ricchezza compositiva grazie a coreografie che privilegiano il movimento, la plasticità, ma anche l’importanza del singolo gesto.

PROMO DANZA con ESTATE TEATRALE VERONESE - Prezzo speciale per gli spettacoli di danza dell'Estate Teatrale Veronese per chi presenterà al Box Office il ticket dello spettacolo di Danza Contemporary Man della rassegna R-Estate di sabato 31 luglio.

Grazie ad un accordo tra Teatro Romano e Teatro Ristori, le agevolazioni proseguiranno per tutta la stagione autunnale: tutti gli spettatori in possesso di un biglietto della rassegna danza dell'Estate Teatrale Veronese 2021 potranno acquistare un ingresso ridotto per uno degli spettacoli di danza in scena al Teatro Ristori nella prossima Stagione 2021-2022.

La meta? dell'ombra - cor. Michele Merola - foto di Roberto Pia

