Al Teatro Ristori una prima assoluta per pianoforte e orchestra: "Contemplazioni"

VENERDÌ 16 LUGLIO ALLE 20.00 AL TEATRO RISTORI DI VERONA

PRIMA ASSOLUTA PER

CONTEMPLAZIONI

DI ROBERTO CACCIAPAGLIA E I VIRTUOSI ITALIANI

In questo appuntamento, il pianista Roberto Cacciapaglia, protagonista della scena internazionale più innovativa, che con la sua musica integra tradizione classica e sperimentazione elettronica, insieme a I Virtuosi Italiani, presenterà un programma in prima assoluta per pianoforte e orchestra dal titolo "Contemplazioni".

Biglietti al costo di 15 euro.

I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del Teatro Ristori (tel. 045 6930001, Via Teatro Ristori 7), in Box Office Verona (045 8011154, Via Pallone 16, orari: 9.30-12.30 e 16-19) ed anche online.

