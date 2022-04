Incontri al Teatro Ristori: "Musica e filosofia nell'era moderna"

Mercoledì 13 aprile alle ore 20 per la rassegna Incontri del Teatro Ristori Augusto Mazzoni, Professore associato dell’Università Sapienza di Roma, affronterà il tema del rapporto tra musica e filosofia nell’era moderna, affiancato dal violoncellista Marco Perini e dal pianista Ruggero Ruocco.

Molto spesso i filosofi si sono interessati alla musica, come ascoltatori e talvolta anche come esecutori (come strumentisti dotati di discrete abilità tecniche). Meno spesso si sono cimentati nella composizione di brani musicali. Tra i pensatori degli ultimi secoli spiccano tuttavia alcune personalità di talento che hanno lasciato composizioni di un certo pregio, meritevoli senz’altro di essere riascoltate.

Nel corso della serata verrà eseguito il primo movimento tratto da una sonata per pianoforte di Johann Friedrich Herbart (1776-1841) filosofo postkantiano, alcuni Lieder di Eduard Hanslick (1825-1904) esponente illustre dell’estetica formalista, brani pianistici e liederistici di Friedrich Nietzsche (1844-1900) celeberrimo e influentissimo pensatore, brevi brani di Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), filosofo e sociologo della Scuola di Francoforte, e infine un pezzo pianistico di Emanuele Severino (1929-2020), noto rappresentante della più recente filosofia italiana. I brani liederistici verranno proposti in trascrizione per violoncello e pianoforte.

