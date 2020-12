Teatro Ristori Digital, il concerto: Tartini, la morte e il diavolo

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso "L’innovazione nella Tradizione", con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! La programmazione, pensata esclusivamente per questa situazione e modalità di diffusione, intende proseguire la linea tracciata dalle peculiarità del Teatro Ristori: Educazione, Formazione, valorizzazione dei Giovani, con eventi trasversali tra musica, letteratura e arti figurative.

Il 23 dicembre ore 20

TARTINI 2020 - TARTINI, LA MORTE E IL DIAVOLO

in collaborazione con GLI AMICI DELLA MUSICA DI VERONA

(Versione per attore e ensemble da camera di Sergio Durante)

ROBERTO CITRAN voce narrante

L’ARTE DELL’ARCO ENSEMBLE

FEDERICO GUGLIELMO violino

DIEGO CANTALUPI liuto

FRANCESCO GALLIGIONI violoncello

ROBERTO LOREGGIAN clavicembalo

