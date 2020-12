Musica per la rassegna Teatro Ristori Digital: "L'azzurra dimensione dell'anima - Mahler"

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso "L’innovazione nella Tradizione", con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! La programmazione, pensata esclusivamente per questa situazione e modalità di diffusione, intende proseguire la linea tracciata dalle peculiarità del Teatro Ristori: Educazione, Formazione, valorizzazione dei Giovani, con eventi trasversali tra musica, letteratura e arti figurative.

Il concerto del 2 gennaio 2021 ore 20

L’AZZURRA DIMENSIONE DELL’ANIMA - GUSTAV MAHLER, SINFONIA N 4

WINDKRAFT ENSEMBLE

KASPER DE ROO, direttore

NICOLA GUERINI introduzione e commento

Testo elaborato da Nicola Guerini e Adele Boghetich

