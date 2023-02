Jordi Savall inaugura la prima edizione del Ristori Baroque Festival

Sarà Jordi Savall, il grande violista, violoncellista e direttore d'orchestra catalano, una delle personalità musicali più polivalenti e “interculturali” del nostro tempo, ad aprire mercoledì 8 febbraio, a Verona, la prima edizione del Ristori Baroque Festival, una programmazione musicale e culturale sulla Musica del ‘600 -‘700 che animerà la città fino all’11 marzo con 11 concerti e 10 eventi “diffusi” in città per la rassegna “RBF OFF”, tra incontri con gli artisti, presentazione di volumi, una proiezione e laboratori musicali per bambini (www.teatroristori.org/RBF2023).

Sono tre gli appuntamenti che vedranno protagonista Jordi Savall, maestro ed interprete indiscusso della musica antica, nominato, per il suo carisma ed impegno artistico, ambasciatore dell’Unione Europea per il dialogo interculturale e “Artista per la Pace” nell’ambito del programma “Ambasciatori di buona volontà” dell’Unesco.

L’8 febbraio alle ore 20 al Teatro Ristori di Verona Jordi Savall con il suo “Oriente - Occidente, Dialogo delle anime”, prima tappa italiana del nuovo tour, darà voce all’anima del Mediterraneo e alle diversità culturali che ne caratterizzano la storia. Lo spettacolo sarà un vero e proprio "manifesto" delle pluralità musicali che da Oriente ad Occidente raccontano le origini di quella che è la culla della cultura mondiale. Brani dell'antica tradizione bizantina, berbera e afghana con spirito orientale dialogheranno con musiche italiane, con brani strumentali arabi-andalusi, musiche giudaiche e cristiane.

Informazioni e contatti: https://www.teatroristori.org/rbf2023

Treble viol - Jordi Savall - Herve? Pouyfourcat-foto via ufficio stampa Teatro Ristori