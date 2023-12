A San Pietro in Cariano lo spettacolo "Le ragazze del calendario"

La compagnia teatrale CdS - Colpo di scena presenta il musical “Le ragazze del calendario”, libero adattamento del regista Marco Benedetti della commedia “Calendar Girls” di Tim Firth, sceneggiatura a sua volta tratta da una storia vera del 1999 accaduta in Inghilterra. Il marito di Annie, John, uomo molto amato, muore di leucemia, lasciando un grande vuoto in tutta la comunità di Knapely, cittadina dello Yorkshire. Chris, la migliore amica di Annie, decide di acquistare un nuovo divano per la sala visitatori dell'ospedale dove è stato curato John e, per farlo, elabora la balzana idea di realizzare e vendere un calendario di nudo femminile dove le modelle sono proprio le donne del paese, ritratte mentre compiono le loro attività tradizionali quali cucinare e lavorare a maglia.

La proposta verrà accolta con scetticismo e rifiuto; riuscirà Chris a convincere le donne del villaggio che il nudo di una donna di mezza età può essere artistico? Una vera e propria celebrazione dell’amicizia, della forza e dell’emancipazione femminile. Spettacolo divertente e commovente, che alterna risate e commozione in una girandola di emozioni. Con la partecipazione straordinaria di: ADO - Associazione per l'Assistenza Domiciliare Oncologica.

