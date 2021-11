Teatro Onlife: al via la nuova piattaforma di "edutainment interattivo" anche per bambini con disabilità uditiva

Teatro Onlife è una piattaforma di edutainment interattivo children-first che combina le arti performative, lo streaming e il gaming senza rinunciare all'irripetibilità dello spettacolo dal vivo. La pandemia ha cambiato l’educazione ed è nata la necessità di creare piattaforme per l’educazione digitale di alta qualità che comprendano risorse di intrattenimento e apprendimento, user-friendly, children-first, sicure e rispettose della privacy.

Il progetto è stato ideato da Fondazione Aida, centro di produzione teatrale riconosciuto da Mibact e Miur, come alternativa allo spazio fisico del teatro durante il periodo di chiusura a causa della pandemia. Dopo una prima esperienza che ha portato all’organizzazione, da novembre 2021 a maggio 2021, di una strutturata rassegna chiamata Teatro Onlife, Aida prosegue nello sviluppo del progetto. Istituisce prima di tutto Onlife Labs srl, spin-off di Fondazione Aida, sviluppa una piattaforma dedicata che sarà disponibile dal 21 novembre 2021 per bambini dai 4 ai 10 anni. Il servizio potrà essere fruito anche da soggetti con disabilità uditiva poiché grazie alla collaborazione con AbC Irifor del Trentino, il polo dei servizi per la disabilità sensoriale, e il sostegno di Fondazione Caritro gli spettacoli saranno tradotti in diretta anche nella Lingua dei Segni italiana (LIS).

Teatro Onlife: come funziona per il bambino

Il bambino accede alla piattaforma www.teatroonlife.it con l’aiuto di un adulto, guarda lo spettacolo da solo o con un gruppo di amici, interagisce attraverso quiz e giochi integrati nella performance di edutainment con contenuti originali messi a punto dallo staff artistico di Fondazione Aida, comprende e usa l’interfaccia grafica in modo autonomo accedendo a risorse educative e ludiche offline. L’attore controlla l’interfaccia dell’app di tutti i bambini e guida l’avanzamento del gioco interagendo con loro. Massima sicurezza: l’accesso alla piattaforma è controllato, i flussi sono criptati, i dati sono custoditi su server dedicati in Europa; i genitori accedono a un’area dedicata tramite webapp.

Rispetto a video giochi, eventi in streaming e altre app di edutainment, la piattaforma Teatro Onlife sintetizza tre aspetti fondamentali: i contenuti veicolati attraverso il linguaggio del teatro per ragazzi garantito da una delle compagnie più longeve in questo settore, una tecnologia all’avanguardia che coglie l’importanza di elaborare servizi interattivi, dedicati, formativi e in sicurezza.

Domenica 21 novembre, nell’ambito della stagione organizzata in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, alle ore 18 e 18.45 su www.teatroonlife.it, Mariangela Diana, tra i finalisti del Premio Hystrio per la vocazione 2019, presenterà "LOV3 Un robot da salvare", il primo di una nuova serie di spettacoli, liberamente tratto da “Il robot selvatico” di Peter Brown per parlare di emozione e ambiente.

Gli altri eventi in programma: 27 e 28 dicembre Orsetto Naille e i segnali stradali per parlare di regole e di regole stradali, 22 e 23 gennaio Bianca e la baraonda colorata, 19 e 22 febbraio Ma tu che pesce sei?; 13 marzo verrà presentato un evento già rodato nella precedente rassegna Il re che aveva paura del buio.

Il team creativo è composto da diverse figure professionali: Pino Costalunga, attore, regista, esperto di letteratura e teatro per ragazzi, scrive e interpreta i testi con Mariangela Diana, attrice tra i finalisti del Premio Hystrio alla Vocazione 2019, Fabio Bersan tecnico teatrale, Francesco Zatti, illustratore e scenografo, Alice Canovi, musicista,Alessandra Coltri, supporto nell’ambito educativo. Lo sviluppo tecnologico è a cura di Stefano Piermatteo, programmatore, insieme ad Andrea Maio (graphic designer), Miriam Arena (front-end developer), Alessandro Gallo (full-stack developer) della start-up ARTernative srl.

Durata 30 minuti, per bambini da 4 a 10 anni, Francesca Nardin, operatrice di AbC IRIFOR, tradurrà nella Lingua dei Segni italiana (LIS).

Info e accessi: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/teatro-onlife.