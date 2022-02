Teatro OnLife: "E ora, facciamo i conti"

Una favola piena di domande – ma anche di risposte – su chi conta e non conta, insomma: su chi sa contare e chi no. Una favola… Piena di numeri! "E ora, facciamo i conti!", spettacolo digitale per bambini dai 4 anni è in programma sulla piattaforma www.teatroonlife.it il 13 marzo alle ore ore 18 e 18.45. Il testo è scritto da Pino Costalunga, esperto di teatro e letteratura per bambini, e interpretato da Alice Canovi, attrice di teatro ragazzi e canto lirico.

Questa proposta è la versione digitale del laboratorio sui numeri che Costalunga tiene in presenza nelle scuole elementari. Attraverso una fiaba ambientata in un regno dove nessuno sa contare, i bambini imparano in maniera divertente cosa sono i numeri romani e i numeri arabi, come si misurano le distanze, il peso e come si legge l’ora nell’orologio, persino come… si contano le stelle. Quindi, oltre a esserci una favola che tiene legati tutti questi argomenti, c’è anche un semplicissimo excursus storico sui romani inventori dei numeri e sugli indiani prima e poi sugli arabi che invece hanno inventato la moderna numerazione.

Lo show è parte del progetto sperimentale Teatro Onlife, piattaforma educativa digitale realizzata dalla nostra fondazione. In collaborazione con Facilebimbi

Informazioni e contatti