Al Teatro Nuovo "Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale"

"Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale" torna al Teatro Nuovo di Verona l'1 e il 2 settembre alle ore 21: una parete di plexiglass tra l’attore e il pubblico. Il tennis evidente metafora della vita. Una novità del Teatro Stabile di Verona a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio. Lo spettacolo, una novità del Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale è a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio. Di Antonio Panzuto la scena, di Marco Spagnolli le luci, di Nicola Fasoli la fonica.

Per un’ora sul palcoscenico, Max, il protagonista interpretato da Paolo Valerio, si getta in una performance tennistica che lo porta allo sfinimento fisico quanto mentale delirando, lui che è sposato, sull’amore per una donna di cui si è innamorato. In un crescendo di rabbia e di potenza nei colpi che rintronano in platea, un metafisico coup de théâtre finale che più che mai eleva il tennis a metafora della vita, ne anticipa un altro, questo rivelabile: chi del pubblico vorrà cimentarsi, a fine spettacolo, col muro trasparente, potrà farlo. Una videocamera ne riprenderà la performance che il giorno dopo sarà pubblicata sui social del Teatro Stabile di Verona: piccola appendice al teatro web di questi tre mesi ora che sui palcoscenici, nella piazze, nelle strade, dovunque sia, coroniamo finalmente il desiderio di tornare tutti insieme alla fisicità del teatro. Perché sì, ricominciamo. Match ball.

Informazioni e contatti

Biglietti: intero 15 euro + 1 euro prevendita - ridotto 12 euro + 1 euro prevendita (per Under 26, Over 65 e iscritti ai circoli di tennis).

Prevendita biglietti: on line su www.geticket.it.

Web: https://www.teatronuovoverona.it