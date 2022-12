Al Teatro Nuovo di Verona la commedia "Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?"

Per la rassegna "Divertiamoci a teatro", dal 20 al 23 dicembre 2022 alle ore 21 va in scena al Teatro Nuovo di Verona "Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?", una commedia con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, scritta e diretta da Gabriele Pignotta, con Fabio Avaro, Nick Nicolosi e Siddhartha Prestinari.

La coppia Incontrada-Pignotta torna in teatro con questa commedia travolgente che già nella scusa-tormentone del titolo rivela un atteggiamento tipico di una certa generazione, quella dei quarantenni, l’ossessione della visibilità e il desiderio di primeggiare.

«Una generazione di adorabili perdenti – spiega Pignotta – pieni di fragilità, di insicurezze, di stress, di nevrosi, di patologie più o meno complicate a livello psicologico ma proprio per questa fragilità adorabili nella loro imperfezione. Non puoi quindi non volere bene a questi personaggi che in fondo sono proprio uno spaccato preciso e fedelissimo di ognuno di noi. Io ho voluto ironizzare su una generazione, che forse è anche un po’ più estesa».

Informazioni e contatti: https://www.teatrostabileverona.it.