Il Teatro Nuovo di Verona riapre con la visita-spettacolo in presenza "Dentro al teatro"

Martedì 27 alle ore 18 il Teatro Nuovo riapre con "Dentro al teatro", visita-spettacolo in presenza. A condurla saranno Alberto Pavoni (Virgilio in Silent Dante) ed Enzo Forleo (Mercuzio nel Romeo e Giulietta itinerante). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Ippogrifo Guide. Parte della visita-spettacolo, con riferimenti a varie messinscene e numerosi aneddoti e curiosità sui centosettantacinque anni di storia del teatro, sarà trasmessa in streaming.

«La riapertura in condizioni di sicurezza dei teatri – dice il direttore artistico Piermario Vescovo – vede la possibilità del ritorno contingentato degli spettatori dentro al teatro. Nei lunghi mesi della chiusura solo atti simbolici (l’illuminazione dei teatri) e iniziative in streaming hanno consentito un lieve quanto importante filo di contatto. Talora (soprattutto gli enti lirici, con la loro diversa possibilità di mezzi e maestranze) hanno usato teatri vuoti, e platee senza poltrone, per mettere in scena opere e sottolineare tanto più l’assenza del pubblico. Il Teatro Stabile di Verona comincia dunque la sua “ripresa” con una visita ai propri spazi, con Alberto Pavoni ed Enzo Forleo, visita insieme “guidata” e “teatrale”. Un rientro nel Teatro nella sua completezza di spazi e funzioni, sulla soglia di una stagione per cui (come per altre attività e in generale per il nostro “tempo libero”, in un senso profondo e non convenzionale) il teatro si farà soprattutto all’aperto, negli spazi delle città. In attesa di tornare a programmare e a vivere insieme – conclude Vescovo – l’esperienza della sala teatrale».

Informazioni e contatti

Ingresso: 10 euro. Essendo i posti limitati, è ovviamente obbligatoria la prenotazione: telefonica allo 045 8006100 o tramite e-mail all’indirizzo segreteria@ teatrostabileverona.it.