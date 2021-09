"Le ultime lune" in scena al Teatro Modus di Verona

Dopo i tutti esaurito alle dodici repliche della scorsa primavera, sabato 25 ore 21 e domenica 26 ore 18 torna in scena al Modus “Le ultime lune”, lo spettacolo prodotto da Modus vede in scena Andrea Castelletti, Laura Murari e Gherardo Coltri in una regia collettiva. “Le ultime lune” è stata l’ultima prova d’attore di Marcello Mastroianni, nella stagione 1995/96, e cavallo di battaglia di un altro decano delle scene, Gianrico Tedeschi. Una commedia poetica e toccante, imperlata di sapienza e ironia. Un anziano professore affronta la vecchiaia in una rievocazione interiore di quell’arte di cui si è permeato nel corso della sua vita. Ascolta Bach e parla con la moglie, anzi, con il suo ricordo. All'arrivo del figlio comincia tra i due una schermaglia verbale intessuta di rancori e incomprensioni, ma anche di irresistibili scherzosità e dolcezze.

Si rinnova quindi l’incontro del teatro con il pubblico sotto lo slogan “A teatro sicuramente”. Il modus ha infatti adottato tutte le necessarie misure anticovid per poter riproporre la gioia di vivere l’arte viva del palcoscenico. Prenotazione obbligatoria sul sito; la capienza teatro dimezzata, si consiglia di affrettarsi a prenotare i posti.

