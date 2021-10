Lo spettacolo "Né strega né madonna…viva la donna" in scena a Verona presso Modus

Sabato 30 alle 21 quarto appuntamento del percorso Tu donna, con “Né strega né madonna…viva la donna” che vede in scena la cantante romana Elena Blu accompagnata da Claudio Moro alla chitarra e Ottavio Giacopuzzi al sax e armoniche. Un originale viaggio musicale attraverso cento anni di canzone italiana, per capire come siano le donne ma soprattutto come vogliono essere considerate, oggi come ieri.

Basato sul libro di Meri Franco Lao, lo spettacolo si presenta come un excursus musicale attraverso la canzone italiana, dai primi del ‘900 ai giorni nostri, con testi molto più vicini a noi che invece parlano di come siano le donne e soprattutto come vogliono essere considerate, oggi come ieri.

Informazioni e contatti

Accesso previa prenotazione utilizzando il sistema sul sito: modusverona.it.

Informazioni:

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...