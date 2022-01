Al Teatro Modus di Verona va in scena lo spettacolo "Molto Piacere"

Torna in scena al Teatro Modus di Piazza Orti di Spagna, Verona, lo spettacolo “Molto Piacere”, commedia di grande successo con oltre 100 repliche in tutta Italia in repertorio del Gruppo Teatro Impiria, venerdì 21, sabato 22 gennaio alle ore 21 e domenica 23 gennaio alle ore 18. Per l’occasione, il Teatro Modus ha volontariamente dimezzato i posti in platea, andando cosi ad assicurare il distanziamento tra il pubblico per una maggior sicurezza, oltre all’obbligo della FFP2 e igienizzazione, sanificazione e areazione della sala.

Sul palcoscenico viene presentato quello che illusoriamente potrebbe essere un civile incontro tra due coppie di genitori i cui bambini hanno litigato giocando. Ma gli iniziali convenevoli e buoni proponimenti lentamente si trasformano in velenosi battibecchi tra le due coppie, poi all’interno della stessa coppia e poi in un tutti contro tutti, in una carneficina dialettica tanto esilarante per il pubblico, quanto amara nella realtà. L’umorismo così nasce pirandellianamente dal conflitto tra la forza profonda della vita e le cristallizzazioni della forma cui questi personaggi si sforzano, chi più e chi meno, di aderire e dove ad essere massacrate sono le ostentate buone intenzioni.

L’ uso via via più iroso del formale “molto piacere”, che dà anche il titolo alla piéce, accompagna lo svelamento del “peggio di sé” che ciascuno finisce col manifestare. E cosi quattro adulti arrivano a comportarsi peggio dei bambini, degenerando in situazioni assurde e ridicole, il cui debordante ego è sottolineato dal regista Andrea Castelletti che li fa muovere dentro un ambiente ridicolmente piccolo e scomodo, in cui giganteggiano solo gli egoismi rappresentati dall’attaccamento feticistico che ciascun personaggio nutre per un oggetto personale di dimensioni sovrannaturali.

In scena due attrici e due attori di elevata statura quali Simonetta Marini, Laura Murari, Michele Vigilante e Michele Vigilante, cui è affidata la narrazione di questo umano massacro, che elargisce un valido esempio della condizione umana di noi occidentali all’alba del terzo millennio, dove uomini e donne si sentono ostinatamente più importanti dell'ambiente che li circonda.

Informazioni e contatti

Informazioni e prenotazioni su modusverona.it.