Al Modus lo spettacolo "Rivalsalieri. La verità è nella musica"

Ultima replica di stagione per lo spettacolo prodotto da Modus con Orti Erranti Teatro "Rivalsalieri. La verità è nella musica", scritto ed interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari, venerdì 28 aprile ore 21 al Teatro Modus.

Uno spettacolo che alterna momenti drammatici e leggeri, ironici e romantici, come solo la vita vera sa essere. Lo spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti storici dell’epoca e continui rimandi all’oggi attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà sorprendente l’ascolto della sua musica. Uno spettacolo intenso ma che sa anche ballare, letteralmente, sulle punte della verità, scossa dai venti della storia e dai fortunali della vita. Sebbene lo spettacolo apparentemente possa parer trattare un tema di nicchia – quale la vita di un musicista semisconosciuto di fine ‘700 – in realtà l’affresco generale che tratteggia di quell’epoca che si avvia alla modernità, con tutte le sue grandi evoluzioni culturali, nonchè la tematica universale dell’uomo, con le sue aspirazioni e delusioni e difficoltà e gioie che sono il centro dello spettacolo, lo rendono di grande fascino e interesse per un qualsiasi pubblico.

