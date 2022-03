Al Teatro Modus lo spettacolo "Il Ponte sugli Oceani. Amori"

Dopo il grande successo di pubblico e di critica, torna sulle scene lo spettacolo prodotto da Teatro Impiria per la regia di Andrea Castelletti, tratto dal libro “Il ponte sugli Oceani” di Raffaello Canteri.

Il ponte sugli oceani. Amori.

di Raffaello Canteri , con Guido Ruzzenenti

, con musiche suonate dal vivo da Stefano Bersan e Antonio Canteri, dell’ Acoustic Duo

e dell’ regia di Andrea Castelletti

Dopo varie tournée nazionali ed internazionali ed essere stato premiato in alcuni dei migliori concorsi e festival di teatro, torna al Modus: "Il Ponte sugli Oceani. Amori". L'epopea di una famiglia di emigranti veneti attraverso le vicissitudini di quattro generazioni. Un viaggio avventuroso e poetico, comico e commovente, da una parte all’altra del mondo, dalla fine dell’800 ai nostri giorni e all’attuale comunità del web. Un vero e proprio ponte, come dice il titolo, tra il passato e il presente, sugli oceani dello spazio e del tempo.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2007 per il Teatro Impiria, dopo una decade di di grandi successi, e viene ora riproposto da Orti Erranti Modus Produzioni, per ricordare la ricorrenza della scomparsa di Raffaello Canteri, scrittore e giornalista ampiamente apprezzato per la sua penna e lo spirito critico, scomparso il 29 febbraio 2016. Dopo una lunga esperienza nell’insegnamento, Canteri ha scelto la professione del giornalista e ha collaborato e diretto vari giornali e riviste locali, oltre a essere stato giornalista parlamentare a Roma. Negli ultimi anni il suo impegno si era focalizzato attorno alla microstoria locale, nel tentativo di riportare alla luce qualche pezzo di storia minima e dimenticata della sua gente. Il ponte sugli oceani è uno dei frutti di questo suo sforzo. In questo testo, con il rigore dello storico e la leggerezza dell’affabulatore, Canteri getta uno sguardo al passato e trasforma i ricordi delle genti che ha incontrato di persona o via internet - in una sorta di filò contemporaneo come lui ama definirlo - in un corpo unico di storie, di tradizioni, di abitudini che sono il senso delle nostre radici. Parole e voci, musiche e suoni, luci ed atmosfere. Così si sagomano immagini nitide muovendo da un testo di grandiosa pienezza narrativa ed emotiva e danno forma ad un catalogo di suggestioni che lambiscono i confini remoti del ricordo e della nostalgia.

La scena - una profusione di bauli e valigie - viene per intero riempita dalla presenza musicale dell’Acoustic Duo di Stefano Bersan e Antonio Canteri che, con un di vagare nei generi musicali dell’ultimo secolo continente per continente, reinterpreta l’animo degli emigranti, rimandando ad emozioni e sentimenti epocali. Ricerca e sperimentazione di nuove sonorità e forme di espressività musicale sono alla base della fantasiosità dei loro arrangiamenti e dell’imprevedibilità nell’uso della strumentazione. L’attore Guido Ruzzenenti, racconta e incarna le vicende e le varie indole dei protagonisti, sino a svelare la sua vera identità. Questo spettacolo è un omaggio ai nostri padri e un inno alla speranza e al sogno, alla sofferenza e alla gioia. Un ponte tra il passato e il presente. Perché tutto ciò che è stato non resti patrimonio esclusivo di chi l’ha vissuto.

Si rinnova l’incontro del gruppo di Modus con suo il pubblico e la città sotto lo slogan “A teatro sicuramente” che sta per “A teatro di sicuro!” ma anche e soprattutto “A teatro in sicurezza…”. «È praticamente confermato che i teatri sono tra i luoghi più sicuri – spiega il direttore di Modus Andrea Castelletti – noi ci stiamo più giorni alla settimana da mesi e non abbiamo mai registrato alcun contagio. Un’ora a teatro è più sicura di un’ora al supermercato, otto ore in ufficio o una cena o aperitivo tra amici. Ora poi con l’obbligo di FFP2, oltre a tutte le accortezze in atto da mesi, ne siamo ancor più certi. Con i nostri spettacoli ci rivolgiamo a tutti coloro che, nonostante le difficoltà del momento, fremono dalla voglia di venire a teatro ma è anche e soprattutto un invito rivolto a tutti quelli che vivono con qualche timore la vita in pubblico al chiuso. È proprio nei periodi di difficoltà che è bene caricarsi di energia positiva, come quella erogata dalle emozioni offerte da un bello spettacolo».

Informazioni e contatti

Lo spettacolo replica venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, con inizio spettacoli alle ore 21 di venerdì e sabato e alle ore 18 la domenica. Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it. Informazioni 340/596978, info@modusverona.it, modusverona.it.