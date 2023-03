Al Teatro Modus lo spettacolo "Maria. La Callas"

Debutta venerdì 17 marzo al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna “Maria. La Callas”, il nuovo spettacolo di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti per Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro.

Uno spettacolo in forma di monologo, che presenta in occasione del centenario dalla nascita (1923-2023) la straordinaria figura della Divina come donna, innanzitutto, con le sue energie e fragilità, desideri e delusioni, affermazioni e insoddisfazioni, passioni e tormenti. Lo spettacolo inscena la sua ultima notte di vita nel suo appartamento a Parigi con una sorta di flusso di coscienza e di ricordi. Si ripercorrono così la carriera, gli apici, la crisi, la gioventù, la maturità e gli amori avuti e perduti.

Sabato 18 marzo ore 18.30 si terrà la Conferenza “Maria Callas: l’artista, la diva, il mito”, a cura del Maestro Nicola Guerini, direttore d’orchestra e Presidente del Premio Internazionale Maria Callas, sempre al Teatro Modus con ingresso gratuito.

Repliche sabato 18, domenica 19, mercoledì 22, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, mercoledì 29 e venerdì 31 marzo.

