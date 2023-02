Sul palco del teatro Modus "Lo Sboom"

In scena al teatro modus “Lo Sboom”, monologo di Paolo Rozzi sabato 11 febbraio alle ore 21. Un monologo divertente e amaro in cui l' eroe di questa “storia mediocre” arriva a Milano agli inizi degli anni sessanta col preciso intento di far saltare in aria un grattacielo, simbolo del potere e di un boom economico fasullo. Ma alla fine la metropoli lo imbriglierà in un inevitabile processo di assimilazione e omologazione. Una formidabile preveggenza che sembra descrivere l’Italia di oggi con sessant’anni d’anticipo.

Prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.

Informazioni 392/3294967, info@modusverona.it.