"Le Sedie" di Eugène Ionesco in scena al Modus

Dopo tre anni dal debutto di "Bon Mariage", debutta il nuovo spettacolo di Teatro Impiria. "Le Sedie" di Eugène Ionesco è magistralmente interpretata da Gherardo Coltri, Michele Vigilante e Thomas Zanoni, con Laura Murari come acting coach e con la regia di Gherardo Coltri, uno spettacolo che andrà in scena sul palco del Teatro Modus per due settimane. La comicità si fa sberleffo, in una farsa tragica di incredibile attualità. Due personaggi, il vecchio e la vecchia, preparano freneticamente le sedie per una conferenza che rivelerà le scoperte del vecchio sul senso della vita. Gli ospiti invitati sono tutti, ovvero tutte le persone del mondo.

Utilizzando la parodia e l’eccesso, la commedia – a tratti comica, a tratti grottesca, a tratti drammatica – pone al centro l’uomo nel suo problematico e conflittuale rapporto col mondo e nella sua incapacità di comunicare, capirsi e capire l'altro. Venite, prendete posto sulla vostra sedia per ascoltare le "verità essenziali" che il Vecchio avrà da dire. Questa settimana lo spettacolo va in scena venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18).

Informazioni e contatti

Prenotazioni e informazioni 340/596978 - modusverona.it

Per ogni biglietto 1 Euro verrà devoluto a Stage4ukraine / Sostegno per Ukraina.