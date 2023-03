Lo spettacolo "Lei, mosaico teatrale al femminile" alla Basilica di San Fermo inferiore il 10 marzo 2023 alle ore 20.45. Una carrellata di storie di donne, intervallate da riflessioni sulla natura del femminile e sul rapporto uomo e donna, punteggiate da strizzate d' occhio alle donne, ma anche da spunti di complicità con gli uomini, decorate da una cornice brillante che va a pescare la testimonianza della prima donna sulla terra "Eva" e abbellite da una colonna sonora che fa non solo da tappeto musicale, ma diventa interlocutore nel tracciato narrativo.

Un mosaico teatrale, che vuole far riflettere sul ruolo del femminile oggi, troppo spesso sottovalutato, maltrattato, violentato, (alle volte dalle stesse donne), ma che nella relazione lei/lui cerca di ripescare un'ancestrale complementarietà, strappando così un sorriso che viene dal cuore. Spettacolo organizzato in collaborazione con Club per UNESCO Verona, Associazione famiglie ETS Verona, Fondazione Giorgio Zanotto.

Informazioni e contatti: https://www.gardart.it/ project/lei/