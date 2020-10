Al Teatro Laboratorio di Verona lo spettacolo "Pale Blue Dot. Piccolo puntino blu"

Sabato 24 ottobre ore 21 è di scena al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale) "Pale Blue Dot. Piccolo puntino blu" una storia quanto mai attuale: la salvaguardia dell'ambiente. Una storia di speranza, meraviglia, bellezza e disperazione. Il destino della sonda Voyager 1 si mescola con quella del suo creatore, quelle di suo figlio sognatore e quelle del Pianeta Terra. Mentre il satellite artificiale si allontana dal sistema solare tutto cade in prospettiva, diventa dolorosamente chiaro che il nostro Pallido Pallino Blu, la Terra, è l’astronave più preziosa e va protetta senza esitazione e senza compromessi.

Perché non riusciamo a farlo? Forse non siamo “ingegnerizzati” per farlo? Forse non siamo così intelligenti? Ma quando tutto sembra perduto avviene la più incredibile delle rivoluzioni. È draconiana e necessaria. Il senso fatalistico di inevitabilità è sollevato dalle nostre anime e la struttura sociale cambia per sempre e per il meglio. Ma è successo veramente? Può succedere veramente? Oppure è solo utopia, una storia di speranza che deve essere raccontata e poi inviata al Voyager 1 così che almeno lui possa tenere un’ultima finale reliquia della nostra civilizzazione che potrebbe essere giunta al termine del suo viaggio? Il clima. Il Voyager. Il nostro Pianeta. Una rivoluzione ci salverà. Vero?

Ispirato a Carl Sagan. Testo di Andrea Brunello con il supporto di Christian Di Domenico. Con Andrea Brunello. Regia di Christian Di Domenico. Scenografie di Roberto Abbiati - Musica di Enrico Merlin - Luci di Elena Piscitilli. Costumi di Patrizia Caggiati - Supporto artistico di Salvatore Crisà - Con il supporto tecnico di Roberto Tiella / Fondazione Bruno Kessler. In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento, l’Università di Bordeaux con il supporto di IdEx Bordeaux e i centri di ricerca IRSTEA e Labex COTE (Bordeaux University - Francia) e con il supporto di La Corte Ospitale.

Informazioni e contatti

Biglietteria aperta dalle ore 20. Locale sanificato. Posti contingentati. Regole anticovid. Ingresso: 10 euro – gratuito per persona con disabilità - 5 euro accompagnatore.

Prenotazioni: tel. 0458031321 - 3466319280 - info@teatroscientifico.com - www.teatroscientifico.com