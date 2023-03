Allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio lo spettacolo "La mia amica Terra. Principessa Melusina"

Allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio mercoledì 8 marzo ore 17 è di scena “La mia amica Terra. Principessa Melusina” la nuova produzione del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio rivolta ai più piccoli. Spettacolo di teatro canzone con musiche eseguite dal vivo, invita a riflettere su quello che possiamo fare per prenderci cura del nostro pianeta perché ognuno possa fare la sua parte nell'accudirlo, rispettarlo e preservarlo.

Lo spettacolo è rivolto in particolare ai bambini per sensibilizzare a un utilizzo consapevole delle risorse, alla differenziazione e al riciclo. Racconta la storia di una sirena che, a causa dell’inquinamento delle acque, non può più vivere nel mare, quindi sale in superficie per cercare aiuto. Riuscirà la principessa Melusina a riavere la sua coda che più non spunta? I bambini la aiuteranno a ripulire i mari e si impegneranno a rispettare la natura sulla terra? Progetto, stesura drammaturgica e regia Isabella Caserta. In scena Elisa Lombardi e il musicista Valerio Mauro. Produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio.

L'evento è inserito nel programma della manifestazione 8 marzo “La rivoluzione è Donna", promossa dagli Assessorati Parità di Genere e Pari Opportunità del Comune di Verona. Lo spettacolo si svolge allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio che si trova a Verona in Via Tommaso da Vico 9 (dietro la chiesa di San Zeno). Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria a info@teatroscientifico.com – www.teatroscientifico.com.