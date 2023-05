Al Circolo comunale Primo Maggio di Montorio lo spettacolo "La Locandiera"

Venerdì 5 maggio alle 21 al Circolo comunale Primo Maggio di Montorio si terrà la divertente rappresentazione della Locandiera di Carlo Goldoni ad opera della compagnia teatrale Tabula Rasa. L'appuntamento, ad ingresso gratuito con libera offerta, si inserisce nel programma di eventi che il Circolo organizza in occasione della festività,con musica, intrattinemento e stand enogastronimici. È la prima volta che nella rassegna, in programma nelle date dell'1, 6 e 7 maggio, viene proposto uno spettacolo teatrale.

La compagnia Tabula Rasa nasce nel 1993, trova linfa vitale nella sua natura collaborativa e aperta alla partecipazione di nuove presenze e a nuove esperienze accomunate dal piacere di fare teatro. Con la regia di Mirko Segalina e Ugo Tutone, la compagnia propone una piacevole rappresentazione della Locandiera tra le opere più importanti di Goldoni. Il tema della commedia è la seduzione dell’amore inteso come sentimento umano e ingannevole. La commedia ha come protagonista Mirandolina, proprietaria di una locanda a Firenze. Ma c’è di più. Infatti, la serata vedrà la partecipazione dell’Associazione “Medici Per La Pace”, una importante realtà operante del nostro territorio con sede in Borgo Venezia che avrà la possibilità di presentare le proprie attività per rinforzare il legame territoriale cercando ulteriori sinergie. Un'organizzazione di volontariato nata a Verona nel 2002 su iniziativa di un gruppo di medici e infermieri con lo scopo di contribuire a garantire il diritto alla salute in Italia e nel mondo per tutte le persone che, per diverse ragioni, vivono una condizione di particolare vulnerabilità, esclusione o fragilità. Ad oggi, l'associazione conta oltre cinquanta volontarie e volontari impegnati ogni giorno in diverse attività. A Verona, infatti, Medici per la Pace offre supporto ed educazione socio-sanitaria a persone in condizione di disagio economico e grave emarginazione sociale, con un focus su quattro ambiti prioritari: assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili, odontoiatria sociale, contrasto alla povertà educativa e sostegno alla terza età.

Il presidente dell’Associazione Circolo Primo Maggio Ercole Fiorini: «Il teatro ha sempre riscosso grande partecipazione e gradimento, unirlo nad iniziative di utlità sociale assume ancor più rilievo. L'iniziativa rientra nel patto di sussidiarietà siglato con il Comune, ben accolta e che ha permesso di arricchire ulteriormente il programma della Festa del 1° Maggio».

Una proposta sostenuta dal consigliere comunale Carlo Beghini: «Si tratta di n'importante novità nella modalità organizzativa in cui viene proposta. Una 'sperimentazione', che in base al riscontro ottenuto potrebbe essere il preludio alla stesura di un completo programma teatrale nella stagione autunno-inverno con un calendario da svolgersi al Circolo comunale Primo Maggio che coordini le molteplici compagnie teatrali veronesi. Non solo, se tra Comune e Ulss si riuscisse a convenzionare l'utilizzo del teatro di Marzana, si potrebbe estendere l'iniziativa. Un modo per allargare l'offerta teatrale sempre molto apprezzata dai cittadini».

Riferimenti: Per la compagnia teatrale Tabula Rasa: tel. 340 4703916 - www.tabularasa.vr.it. Per l’Associazione Medici per la Pace: tel. 391 1399522 - https://www.mediciperlapace. org/. Per l’Associazione Circolo Primo Maggio: tel. 340 82210350.

La Locandiera / foto ufficio stampa Comune di Verona