Teatro d'impresa - Conflitti in scena

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Un sabato formativo davvero speciale presso una location d'eccezione, il Teatro Fonderia Aperta di Verona, per sperimentarsi in prima persona nella messa in scena e gestione dei conflitti tipici della vita lavorativa e privata.

L’iniziativa Vi permetterà di diventare attori per un giorno inscenando situazioni comuni di conflitto in vari ambiti, accompagnati da Attori Professionisti della Compagnia Teatrale Fonderia Aperta di Verona in collaborazione con il Team di Psicologi ed Esperti di EBMc (Evidence Based Management consultancy).

Data: Sabato 28 Ottobre 2023

Orario: Dalle 9.30 alle 15.30, con Light Lunch di Networking incluso

Location: Teatro Fonderia Aperta, Via Del Pontiere, 40/a - 37122 Verona

Per informazioni aggiuntive e iscrizioni, è possibile contattare, entro il 20 ottobre 2023: