Al Teatro Gresner lo spettacolo "È tutta una farsa" inaugura la stagione della compagnia La Graticcia

Sabato 19 Novembre alle 21.15, con lo spettacolo "È tutta una farsa", avra? inizio la seconda stagione de La Graticcia al Teatro Gresner, l’unico in pieno centro con il parcheggio. Lo scorso anno, martoriati dal Covid, per piu? di qualche settimana il Gresner e? stato l’unico teatro attivo della citta?, un successo che ha contribuito alla candidatura de la Graticcia al premio Verona Network, ma quest’anno la sfida e? alle bollette. Anche questa volta c’e? la soluzione "A teatro con il plaid".

L’attore e regista Giovanni Vit dichiara: «Siamo passati dalle mascherine alle copertine. Le attuali norme non consentono un completo utilizzo dell’impianto di riscaldamento, ma neanche questo puo? fermare la nostra voglia di teatro. Grazie ad un’importante azienda veronese di abbigliamento, abbiamo realizzato delle copertine che consentiranno agli spettatori di godersi lo spettacolo con lo stesso tepore del divano di casa. Un simpatico espediente per poter continuare a coccolare il nostro pubblico».

La Graticcia continua a tessere legami tra sport e cultura, come WithU Verona Volley, la squadra di pallavolo della nostra citta?. L’amministratore unico di WithU Verona Volley, Fabio Venturi: «Abbiamo molto in comune, siamo due realta? giovani che provengono da un grande passato che ha fatto la storia della citta? MarmiLanza – Calzedonia e La Barcaccia. Sia la pallavolo che il teatro sono due attivita? “di squadra”, per questo abbiamo deciso di mettere insieme le forze. Infatti chi si presentera? a teatro con l’abbonamento o il biglietto della WithU Verona Volley avra? una riduzione dell’ingresso del teatro e partecipando alle rappresentazioni della Graticcia si potra? usufruire di importanti promozioni per assistere alle partite della pallavolo».

I giovani sono, fin dal primo giorno, il motore della compagnia, tanto da essere forse l’unico gruppo a mettere in scena 10 ragazzi nati dopo il 1998. Da qui nasce l’dea di coinvolgere anche Esu Verona al fianco de La Graticcia. Vit spiega: «E? stato un grandissimo onore poter stringere questa collaborazione che garantisce una scontistica sul prezzo del biglietto per gli studenti universitari. Tutti noi ragazzi, almeno una volta, abbiamo cercato qualcosa da fare nel weekend o abbiamo consigliato qualche attivita? a un amico fuori sede. Questa collaborazione ci permette di avvicinare nuovi giovani al teatro, con la speranza che si possano appassionare a questo mondo e magari possa nascere in loro la voglia di salire sul palco con noi».

Nonostante le ben note difficolta? diversi sponsor stanno sostenendo l’iniziativa, segno tangibile del contatto con il territorio e dei rapporti tra realta?, ma non sono escluse ulteriori novita? legate a singole serate. Anche quest’anno il cartellone accontenta tutti i gusti. Tutti gli spettacoli si terrano il sabato alle 21.15 e la domenica alle 17.30. Per 10 serate, dal 19 Novembre al 18 Dicembre, ad aprire la rassegna sara? lo spassosissimo spettacolo che nell’estate ha divertito la provincia veronese e non solo, la nuova produzione della compagnia.

E? TUTTAUNA FARSA. Una serie di equivoci e battute che nascono dalla necessita? di inscenare un furto per truffare l’assicurazione, da li? ne scaturisce una vorticosa girandola di personaggi che La Graticcia ha voluto disegnare con grande attualita?.

Nel 2023 dal 14 al 29 gennaio sara? il turno di TU LEI LUI, commedia brillante che ripropone il brio del teatro popolare del novecento calato nelle situazioni surreali del teatro inglese. Questi due spettacoli sono stati recentemente selezionati per partecipare alla rassegna di SIPARIO D’ORO, prestigiosa “tenzone” teatrale del Trentino . Dal 4 al 12 febbraio chiudera? la rassegna IL PALIO DI VERONA, uno spettacolo di rievocazione storica, ormai cavallo di battaglia della compagnia, replicato ovunque con sempre maggiore successo.

Vit conclude: «L’inizio della rassegna sara? sabato 19 novembre, non un giorno a caso per noi. Sara? l’anniversario di Roberto Puliero, colui che amiamo ancora definire il nostro "capo". Lo vogliamo ricordare anche quest’anno senza iniziative particolari, solamente stando in scena. Con questa nuova stagione al Teatro Gresner, con tutte queste novita?, con il sempre maggiore coinvolgimento dei giovani, ci piace pensare di continuare una delle sue missioni e sperare che sia orgoglioso di noi. Abbiamo voluto realizzare una compagnia solida che sapesse andare in scena con continuita? per diventare un nuovo riferimento per tutti i veronesi e finche? avremo qualcosa da raccontare staremo qua, sul palco!».