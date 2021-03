Laboratori e formazione teatrale con Fondazione Aida per adulti e bambini

Le proposte di Fondazione Aida proseguono sul fronte della formazione: dal 30 marzo i bambini dai 7 ai 10 anni potranno partecipare a "La magia in un filo". Si tratta di un laboratorio teatrale online di cinque incontri in cui, attraverso la storia di un gomitolo, i ragazzi potranno riscoprire l’importanza delle connessioni e relazioni umane.

Per gli adulti invece propone: il 21 aprile alle 17.30 un incontro online dal titolo "Per giocare con Rodari". Pino Costalunga parlerà sia dell’uomo che dello scrittore, spiegherà come si divertisse a scrivere poesie e racconti giocando con le parole, i numeri, gli errori e i suoni. Dal 13 aprile, per cinque settimane, è possibile partecipare al corso avanzato di lettura espressiva in cui Costalunga andrà ad approfondire alcuni aspetti rilevanti della lettura ad alta voce in particolare quella in contesti particolari come gli ospedali e le carceri.

Informazioni e contatti

Tel. 045.8001471 / 045.595284

Mail: fondazione@fondazioneaida.it

Web: www.fondazioneaida.it