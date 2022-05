I Legnanesi al Teatro Filarmonico con "Un viaggio nel tempo per ridere insieme"

Il 16 maggio 2022 al Teatro Filarmonico di Verona arrivano I Legnanesi con "Un viaggio nel tempo per ridere insieme". Mentre Mabilia (Enrico Dalceri) ammira la Gioconda insieme alla famiglia, mamma Teresa (Antonio Provasio) convince il marito Giovanni (Lorenzo Cordara) a rubare il quadro, per riportarlo in Italia. Teresa, però, non è a conoscenza della maledizione legata al quadro. Infatti, la famiglia si ritrova nel 1504, anno di realizzazione del quadro. Tra Leonardo e Michelangelo, Monna Lisa e il Salai, ecco un gioco di battute, malintesi, risate.

Poi, un nuovo viaggio nel tempo, nel 1918. In periodo di guerra il cortile è adibito ad ospedale da campo, dove Teresa, infermiera, ha un piano per modificare il futuro. Uno spettacolo che fa riflettere sul parlare e non nascondersi nella tecnologia, per imparare a volersi bene davvero, e ricordare che, nonostante le difficoltà “non ci resta che ridere!”.

Inforrmazioni e contatti

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e nei consueti punti vendita.

Web: https://www.facebook.com/eventi.verona.7/.