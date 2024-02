Torna "Teatro in Fattoria" con una nuova edizione in veste primaverile

Torna quest’anno, in veste primaverile, la tradizionale rassegna dedicata alle famiglie organizzata da Bam!Bam! Teatro e Fattoria Didattica La Genovesa, Teatro in Fattoria. L'iniziativa, proposta per la prima volta nella stagione teatrale 2018/2019, è stata sospesa nel cuore della sua seconda edizione per l'emergenza sanitaria. Ora, distanza di quattro anni, desideriamo tornare a rivivere l'antico rituale dei filò, quando grandi e piccini si riunivano nelle stalle a raccontarsi le storie.

La nuova edizione di Teatro in Fattoria partirà domenica 3 marzo, alle 16, con “Pinocchio” di Bam!Bam! Teatro (per bambine e bambini dai 4 anni), scritto e diretto da Lorenzo Bassotto, anche in scena insieme a Roberto Maria Macchi. Due attori/narratori si interrogano in maniera giocosa sul significato di verità e, una volta aperte le porte alla fantasia, ci raccontano la storia di Pinocchio. Fra giacche, sciarpe, cappelli e mutande prendono vita tutti i personaggi che animano il popolare racconto di Collodi. «Abbiamo scelto di ricominciare questa rassegna proprio con Pinocchio - spiega Lorenzo Bassotto, direttore artistico di BBT - perché lo spettacolo diventa un pretesto per ricordarci che occorre davvero poco per creare mondi fantastici e nuove storie che ognuno di noi può raccontare, come quella di Peter Panperfocaccia, suggerita da uno dei due attori. E non importa se sia una storia vera o meno, perché, come sappiamo, nessuna storia è falsa finché qualcuno ci crede. Ci piace l’idea quindi di rilanciare questo messaggio da un luogo come la Fattoria».

La rassegna continua domenica 24 marzo, sempre alle 16, con “Piccoli universi sentimentali” del Teatro Pan (per bambine e bambini dai 3 anni), da un’idea di Antonio Catalano e con Cinzia Morandi. “Cosa c’è lassù?”. I bambini disegnano uccelli che sembrano pesci e pesci che sembrano uccelli. Questa idea che i bambini ci donano sarà la traccia che lo spettacolo seguirà per portarci in un mondo al contrario: le stelle per terra e in alto peperoni, cipolle e foglie autunnali. Ciò che sta in alto starà in basso e viceversa. Agiremo nel mondo di mezzo, tra cielo e terra costruendo piccoli universi sentimentali.

Informazioni e biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti il giorno dello spettacolo previa prenotazione: qui il link per la prenotazione di “Pinocchio” https://forms.gle/JreqV2dwMSvPVge68, qui per “Piccoli universi sentimentali” https://forms.gle/6bQaGVLa6pyZ9VZR6. Il biglietto ha un costo di 6 euro e gratuito sotto i tre anni d'età.

Gli spettacoli si svolgono al chiuso presso La Genovesa Fattoria didattica Strada della Genovesa, 31/a 37135 Verona. Maggiori informazioni sul sito www.bambamteatro.com e sui canali social Bam!Bam! Teatro.

Pinocchio / foto ufficico stampa Bam! Bam! Teatro