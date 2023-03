Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda la 29esima finale di Miss Lessinia Bellezza Veneta

Sabato 25 marzo, alle ore 21, il Teatro Diego Martinelli di Castelnuovo del Garda ospiterà la 29esima Finale di Miss Lessinia Bellezza Veneta. La moda sarà la protagonista dello spettacolo che incoronerà Miss Lessinia. Le dodici finaliste, provenienti dalla provincia di Verona e di Mantova, sfileranno davanti ad una giuria tecnica in abito elegante, casual e costume. Inoltre, esprimeranno la loro idea personale di moda...come la vivono, cosa è la moda per le giovani della generazione Z? Il nuovo concept prevede la valorizzazione del concetto di bellezza come benessere interiore e ricerca di equilibrio ed intende sensibilizzare le giovani concorrenti su temi di grande attualità. Miss Lessinia, infatti, non è solo un concorso di bellezza ma è l’occasione, per le ragazze, di stringere nuove amicizie e mettersi alla prova con se stesse e con il pubblico. Nel corso degli anni sono numerose le miss che hanno mosso i primi passi sotto il nome di questo concorso, strettamente legato al territorio e alle tradizioni, e che hanno scoperto la passione per l’ambito della moda e dello spettacolo.

Il concorso sarà intervallato da momenti artistici, ospiti della serata: l’insegnante di canto veronese Giulia Prati con la sua potente voce, Jean Pierre Bianco in arte Pass Pass clown di origine francese, formatosi all’École du Cirque Annie Fratellini, specializzato in street animation ma con in repertorio un proprio spettacolo teatrale frutto dei tanti anni in cui è stato il protagonista del Teatro della Fantasia di Gardaland e Gardadanze, realtà d’eccellenza nel mondo della danza a livello internazionale fondata a Castelnuovo del Garda nel 1992. A presentare la serata, che andrà in onda su Telearena e Telemantova con la regia di Franco Berro, Angela Booloni, conduttrice televisiva e titolare dell'agenzia di moda LABd'ELITE organizzatrice del concorso Miss Lessinia Bellezza Veneta, di cui nel 2005 ha vinto il titolo.

Appuntamento sabato 25 marzo alle 21, aperture porte ore 20.30, al Teatro Diego Martinelli di Castelnuovo del Garda per incoronare insieme la 29esima reginetta della Lessinia. Ingresso gratuito, evento aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.