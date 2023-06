Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda lo spettacolo "Suoni in rivolta"

Chiude la rassegna estiva per famiglie al Teatro DIM di Castelnuovo del Garda la produzione di Fondazione Aida “Suoni in rivolta”, una sfida all’ultima nota per introdurre i bambini nel variegato mondo del suono.

Per un’esperienza introduttiva al vasto mondo del suono si utilizzerà non solo la voce ma anche varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali. I bambini avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone de “DIM Estate”, rassegna organizzata da Fondazione Aida con la collaborazione del Comune di Castelnuovo del Garda e FIDAS.