Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda lo spettacolo "Mostri famosi"

Inaugura la rassegna estiva per famiglie Estate DIM organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Garda e FIDAS, lo spettacolo “Mostri Famosi”, spettacolo di narrazione e di musica in cui Pino Costalunga ci racconterà di quei Mostri famosi e meno famosi che hanno spaventato e divertito – e ancora oggi spaventano e divertono – tanti bambini. Lo farà accompagnato da alcune immagini proiettate, a commento di queste storie. Tutto ciò verrà accompagnato dalla voce e dagli strumenti di Leonardo Frattini, eccezionale polistrumentista e compositore di più di una canzone per lo Zecchino d’Oro e che realizzerà per l’occasione una serie di canzoni in tema “mostruoso”.

La biglietteria in teatro aprirà un’ora prima dell’evento. Biglietteria online sul sito: www.dimteatrocomunale.it.