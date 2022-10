Al Teatro Dim lo spettacolo "In 4 si viaggia meglio - I Marrano"

I Marrano, accompagnati dal Quartetto Bellimbusti, mirano a riproporre i grandi successi del repertorio swing italiano della prima metà del 1900. Uno spettacolo in cui la musica è arricchita da passi di tip tap e da gag nello stile dell’epoca. Gli eleganti costumi ispirati alla moda del tempo contribuiranno a catapultarvi in una dimensione in cui musica, danza e voci regaleranno divertimento stile anni ’30 e ’40. Una piccola perla che vi inviterà a tuffarvi in un mare ricco di tesori da scoprire.

Lo spettacolo è inserito all'interno della stagione organizzata da Fondazione Aida e il Comune di Castelnuovo del Garda.