Al teatro comunale Dim di Castelnuovo del Garda la proiezione del cortometraggio sulla battaglia di Oliosi

Questo venerdì 12 aprile, alle 20.30, al teatro comunale DIM di Castelnuovo del Garda, si terrà la proiezione del film di Andrea Baglio Il tricolore alla presenza del regista e del cast. Il cortometraggio ricostruisce la storia delle incredibili gesta del capitano Baroncelli e del suo 44° Reggimento, che durante la Terza guerra di Indipendenza resistettero eroicamente all’offensiva austriaca all’interno della cascina Castellana di Oliosi (oggi Casa Benati) e consegnarono alla storia il Tricolore di Oliosi.

Aprirà la serata, ad ingresso libero, l’introduzione agli avvenimenti storici narrati del prof. Luigi Pizzighella, quindi la proiezione del cortometraggio e a seguire la presentazione del regista e del cast, con possibilità di interazione con il pubblico. Moderatore Leo Canali.

Interverranno il sindaco Giovanni Dal Cero, l’assessore alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli e il presidente della sezione di Oliosi dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Stefano Grasso.

Il film, girato nel mese di ottobre a Oliosi e nei dintorni, è frutto di un intenso lavoro di collaborazione per la ricerca di testi e immagini adatti a contestualizzare la storia e per individuare luoghi e tempi idonei alle riprese. Un risultato reso possibile anche grazie alla preziosa disponibilità dell’Associazione Combattenti e Reduci di Oliosi e del Circolo la Bandiera.

Nel foyer del teatro verrà inoltre allestita la mostra delle tavole realizzate dal fumettista Fabio Berti dal titolo La storia di Castelnuovo. Il fumetto ripercorre la strage di Castelnuovo del 1848 e l’episodio eroico della Bandiera di Oliosi del 1866.

Come spiega l’assessore Rossella Vanna Ardielli «Il lavoro si rivolge in maniera particolare alle scuole, per favorire nei giovani una coscienza critica e rispettosa di un grande passato. In questi ultimi anni sono stati realizzati vari progetti per dare risalto alla storia del nostro Comune, in particolare per mantenere salda la memoria dei tragici eventi che hanno portato distruzione e morte durante le guerre risorgimentali».

«L’adesione a GardaMusei, al MuDRi (Museo Diffuso del Risorgimento), i percorsi cicloturistici, l’allestimento della sede espositiva nell’ex scuola elementare di Oliosi, e ora il cortometraggio e il fumetto, sono alcuni tra i tanti progetti realizzati per mantenere viva la memoria» precisa il sindaco Giovanni Dal Cero.

Locandina Tricolore via ufficio stampa Comune di Castelnuovo del Garda