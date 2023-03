Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda il quintetto di Luca Donini in concerto

Prezzo non disponibile

Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, venerdì 24 marzo, alle 21 è in programma il concerto di Luca Donini Quintet, quintetto di grande energia, esponente di spicco del panorama jazz/rock italiano. Il leader, il legnaghese Luca Donini (sax, live electronic), è considerato dalla critica una tra le voci più? significative del panorama jazzistico nazionale. Lo seguiranno a Castelnuovo Fabrizio Scrivano, chitarra, Mario Marcassa, contrabbasso, Ricky Turco batteria, Roger Constat Voce e Percussioni.

Il gruppo che ha all’attivo tredici pubblicazioni discografiche e numerosissimi concerti in manifestazioni di prestigio Italia e all’estero si propone con materiale compositivo originale. Composti prevalentemente da Donini il concerto propone brani originali ricca di contaminazioni, improvvisazione e squarci funk. Donini è diplomato al Conservatorio con il massimo dei voti in sassofono, musica jazz (con Franco D’Andrea) e clarinetto. Successivamente ha studiato con Joe Henderson e Michael Brecker. Vincitore di Concorso per l'insegnamento di sassofono nei Conservatori Musicali di Stato, dal 1999 è docente di ruolo. È docente Sassofono di Sassofono Jazz presso il Conservatorio di Verona e sassofono classico e Jazz presso il Conservatorio Statale di Adria (Ro).

È tra i sassofonisti, compositori e direttori d'orchestra più interessanti del panorama jazz europeo ed è stato votato più volte come uno dei principali saxofonisti italiani della nuova generazione nei Top Jazz indetti dalla rivista Musica Jazz. Il concerto è inserito nella rassegna organizzata da Fondazione Aida e il Comune di Castelnuovo del Garda.

Info e prenotazioni 045/6115110 - 328 9628725 / info@dimteatrocomunale.it - www.dimteatrocomunale.it

Luca Donini / foto Ufficio Stampa Fondazione Aida