Giulio Scarpati porta in scena "Il Teatro comico" di Carlo Goldoni a Verona

Il Teatro Romano riaccende i riflettori dopo la pausa di Ferragosto. Giulio Scarpati è pronto a condurre un cast di attori veneti. Martedì 24 agosto va in scena alle ore 21.30 la prima nazionale de "Il Teatro comico" di Carlo Goldoni, diretta da Eugenio Allegri. Un testo metateatrale, una riflessione sul mestiere dell’interprete e artista, e sulle sue difficoltà.

Lo spettacolo è uno dei due titoli selezionati nell’ambito del progetto PSV- Professione Spettacolo Verona - dell’Estate Teatrale Veronese 2021, rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven. Coinvolta in prima linea la compagnia veronese Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio assieme ad altre sei realtà produttive professionali venete: Ensemble, Pantakin, Tam, Theama e Tib, oltre alla partecipazione del Teatro Stabile del Veneto.

Sul palcoscenico Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi, Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli e Anna Zago interpreteranno gli attori di una compagnia teatrale alle prese con le prove di un nuovo spettacolo. Un testo estremamente moderno nella sua concezione, nonostante sia stato scritto secoli fa, da cui emergono gli intenti della riforma goldoniana.

«Avere oggi l’opportunità di mettere in scena quest’opera – afferma il regista Allegri -, significa poter approfittare di un’occasione storica. Con l’esempio prezioso e antico di un dibattito pubblico laico, pratica andata disgraziatamente perduta dalla fine del ‘900, possiamo testimoniare l’irrinunciabilità del teatro nella società. Si riafferma il ruolo dello spettacolo teatrale quale fatto gioioso, anche nel pieno del tormento, anche quando fuori dai teatri ci si trova a convivere, malgrado o no, con le catastrofi. E poi in questo testo c’è una svolta culturale in quanto è la scena a riflettere su di sé e non lascia ad altri il compito di farlo. Succede allora che uno scritto pochissimo rappresentato sulle scene contemporanee, si riproponga quale moderno classico contemporaneo all’attenzione di teatranti e di spettatori e felicemente ne unisca le sorti».

Per informazioni e approfondimenti www. estateteatraleveronese.it..

Biglietti in vendita a Verona Box Office 0458011154. Info 0458031321 – 3466319280 - www.teatroscientifico.com

