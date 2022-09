A Legnago il festival che coniuga musica classica ed arte circense "International Salieri Circus Award"

Saranno 23 le performance in competizione che si esibiranno al Teatro Salieri di Legnago, dal 22 al 26 settembre 2022 nel corso della seconda edizione dell’International Salieri Circus Award, l’unico festival internazionale che sposa la grande musica classica alle arti circensi di qualità. Saliranno sul palco 41 artisti (25 uomini e 16 donne) provenienti da 15 paesi (dalla Mongolia a Cuba, dal Marocco alla Cina, dal Portogallo a Taiwan solo per citarne alcuni. L’Italia sarà rappresentata da ben due performer). Tra loro clown, contorsionisti, troupe acrobatiche, ventriloqui e mimi musicisti.

La grande novità di questa edizione è la presenza dal vivo dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. I 34 elementi d’orchestra accompagneranno le performance degli artisti con pagine tratte dai capolavori della musica classica, moderna e contemporanea. Ciò che contraddistingue l’approccio alla musica del Maestro Basso è il tentativo di eliminare le barriere, spaziando dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico, liberando emozioni e mettendo in relazione tra loro mondi diversi. Da sempre favorisce l’incontro tra universi musicali differenti, dalle orchestre ai singoli grandi artisti, convinto che l’eccellenza sia sempre il risultato di un impegno corale.

L’International Salieri Circus Award, l’unico Festival che sposa la musica classica alle arti circensi, ha deciso inoltre di rendere omaggio, in questa edizione, in occasione del suo primo mezzo secolo trascorso sulle scene, a quello che viene unanimemente considerato il più grande clown dei tempi moderni, David Larible, assegnandogli il Premio più prestigioso: il Salieri di platino alla carriera. L’artista lo riceverà di persona nella serata finale del Festival, lunedì 26 settembre 2022 al Teatro Salieri di Legnago: «È per noi un grande onore premiare con il massimo riconoscimento la strepitosa carriera di un artista di qualità straordinarie, che ha saputo portare ai più alti livelli l’arte circense della clownerie, sublimandola ad autentica opera d’arte, insieme al talento e allo spirito italiano che l’accompagna», ha dichiarato il regista Antonio Giarola, Direttore Artistico del Salieri Circus.

Locandina 2022 - foto Ufficio Stampa International Salieri Circus Award