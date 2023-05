Al Teatro Camploy lo spettacolo "Una sera in Musical"

Giovedì 25 maggio alle 21 al Teatro Camploy va in scena lo spettacolo ad ingresso libero “Una sera in Musical”, proposto dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con la Scuola Civica Musicale Bruno Maderna. La direzione artistica, la regia e il vocal coaching sono di Tatiana Cazzadori, performer veronese che da anni affianca all’attività di cantante e attrice, quella di regista teatrale e di docente di canto presso la Scuola Civica Musicale Bruno Maderna.

Sul palco scene tratte da “La piccola bottega degli orrori”, “Cats”, “Cabaret”, “The Book of Mormon” e molti altri show di grande successo interpretati da cinquanta performer, allievi della scuola Civica Musicale Bruno Maderna e delcoro The Pop Singers. La Scuola Civica Musicale da quarantacinque anni propone numerosi corsi alla cittadinanza di tutte le fasce di età (partendo dai bambini, con la propedeutica musicale, passando per i ragazzi e gli adulti, fino ad arrivare agli studenti “over”) insegnando ad utilizzare e amare gli strumenti musicali e la voce.

Per maggiori dettagli www.scuolacivicamusicale.it, oppure la pagina Facebook Scuola Civica Musicale Bruno Maderna o Instagram (scuolacivicamusicale). Lo spettacolo è stato presentato questa mattina in Sala Delaini dal Consigliere e presidente della Commissione Cultura della 1^ Circoscrizione Andrea Trombini e dalla direttrice artistica Tatiana Cazzadori.