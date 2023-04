Al Teatro Camploy lo spettacolo "The strange case of William Shakespeare"

La FRACASTORO SHAKESPEARE COMPANY, diretta da ANNA BENICO di CASA SHAKESPEARE, partner ufficiale per il teatro in lingua inglese del Liceo Fracastoro nell’ambito del progetto ERASMUS +, presentano "The strange case of William Shakespeare". Il 28 Aprile 2023 – ore 19.30 – TEATRO CAMPLOY – Evento aperto al pubblico a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Evento sostenuto dal Comune di Verona.

Dice la regista: «Quest’anno per la prima volta diciamo non mettiamo in scena “direttamente” Shakespeare. Abbiamo invece deciso di farci delle domande su chi era Shakespeare e sul perché mettere in scena Shakespeare. Da queste domande sono nate una serie di improvvisazioni dei ragazzi, che hanno tirato fuori di temi molto interessanti. Come regista mi sono resa conto che dovevamo trovare una scatola per questi temi, per questa improvvisazioni e è nata l’dea di metterlo a processo, Shakespeare, proprio in tutti i sensi: davanti a dei giudici, con dei con degli avvocati che lo possono difendere e soprattutto con dei testimoni che possano parlare un po’ di lui. Avremo quindi da un lato qualche suo familiare e da un altro lato i personaggi che lui si è inventato. Lo spettacolo che ne è uscito è “The strange case of William Shakespeare”, per la cui stesura è stato anche consultato un testo uscito qualche anno fa per la BBC che si chiamava “Shakespeare on trial” che è stata un po’ la base della del lavoro. È stata una scelta anche dettata dal fatto che quest’anno il gruppo del Fracastoro era formato da ben 48 allievi, che avevano tutti voglia di andare in scena. Abbiamo dovuto quindi trovare anche una formula per per farli stare insieme. Il risultato è stato molto divertente e non vediamo l’ora di condividerlo col pubblico».

Solimano Pontarollo Direttore Generale.