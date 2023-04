Al Teatro Camploy lo spettacolo "Romeo e Giulietta 1.1 La sfocatura dei corpi"

La sfocatura dei corpi era il titolo del Romeo e Giulietta del 2006, ora Zappalà ha deciso di riprenderlo e riportarlo in scena come punto di partenza e primo spettacolo della sua Antologia . Riflette sulla ‘sfocatura’ e per la prima volta la messa a fuoco non è più sulla coppia di innamorati, ma sulla loro individualità di esseri che vivono singolarmente un disagio soprattutto sociale.

Nelle note vicissitudini scespiriane si arriva all’amore sublimato dalla morte (e viceversa); la versione 1.1 vuole riflettere e al contempo “ribellarsi” ad un tempo storico (oggi) dove la pulsione di morte è sublimata solo da se stessa e contrapporle passione e rispetto nei confronti della vita. Una riproposizione di Romeo e Giulietta che non vuole “parlare” d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Il nuovo progetto dunque riesce ad originare e a proporre nuove visioni e partendo dal passato la riflessione inevitabilmente si proietta nel futuro. Al centro Romeo e Giulietta, questa volta ‘sfuocati’, perché tra i due giovani e il mondo la distanza non è quella giusta, come quando l’innamorato si sente, o crede di essere, troppo vicino o troppo lontano.

In scena Fernando Roldan Ferrer e Valeria Zampardiaccompagnati dalle musiche di Sergej Prokofiev, Pink Floyd, Elvis Presley, Luigi Tenco, José Altafini, Mirageman e John Cage e dai testi di Nello Calabrò. Il giorno 5 aprile alle ore 18.30 la Compagnia incontrerà il pubblico nel foyer del Teatro Camploy.

Biglietti: Intero 14 euro - Over65 12 euro - Under30 10 euro - Convenzioni 11 euro

In vendita: presso Box Office in via Pallone 16 (lunedì/venerdì 90.30 - 12.30/15.30 – 19, sabato 09.30/12.30 - tel. 045/8011154) - on line su www.boxofficelive.it e www. myarteven.it.

Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Programma completo su: www.spettacoloverona.it, www.comune.verona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona, sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.

Danza Romeo e Giulietta / foto ufficio stampa Comune di Verona