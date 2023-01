L'Altro Teatro: al Camploy in scena lo spettacolo "Miss Lala al Circo Fernando"

"Miss Lala al Circo Fernando", lo spettacolo ispirato allo straordinario percorso artistico e umano di Marigia Maggipinto, storica interprete della compagnia del Tanztheater di Wuppertal di Pina Bausch e protagonista in scena, arriva al Teatro Camploy per la rassegna L’Altro Teatro, martedì 24 gennaio alle 20.45.

Uno spettacolo fatto di immagini, corpo, danza e parola che trasporta in un mondo straordinario. Come agli albori del Circo, gli spettatori si avventurano in uno spazio intimo per vedere da vicino “il diverso”, “il fenomeno”. Lo chapiteau di Miss Lala e? una dimora calda, accogliente. Qui, rivivono frammenti, memorie, aneddoti e altre suggestioni. Maggipinto compone un racconto in cui a tratti riemerge la sua danza. La presenza di Pina Bausch aleggia ispirando da un mondo lontano la sua danzatrice. Marigia si fa corpo e parola sulle corde sottili della memoria e della passione per il lavoro, una traccia indelebile nella sua esperienza di vita. E? il viaggio di un'interprete rara e preziosa, tutta da riscoprire, tra danza, teatro e narrazione, votata a decollare in un numero di alto equilibrismo.

Miss Lala al Circo Fernando si ispira al celebre quadro di Degas: il Circo Fernando era frequentato dalla classe media parigina e amato dai giovani pittori dell'epoca. Tra le sue attrazioni piu? amate vi era una donna, Mademoiselle La La, acrobata e trapezista di fama europea. In quest'opera Degas non racconta l'audacia del numero interpretato da Mademoiselle La La, bensi? intende raffigurare il momento in cui lei si libra in aria. Qui il circo non si traduce in elementi estetici o scenografici visibili, e? un luogo metaforico dove sperimentare acrobazie. Come una trapezista, Marigia tenta un numero di alto equilibrismo restando in bilico sul filo teso della memoria. Seduta in scena con un vestito dai toni dorati, accoglie gli spettatori man mano che entrano in platea, a sancire un patto di accesso nel suo luogo piu? intimo.

Miss Lala al Circo Fernando ha un seme creativo che contiene i geni della nostra memoria, i tasselli di una Storia che rischiamo di perdere. Quella forma di trasmissione del sapere che orientava le comunita? arcaiche, i racconti degli anziani, le favole dei bambini, alimenti scelti per ispirare i loro sogni. In una fase dell’umanita? che sta completando la sua transizione nel mondo virtuale della tecnologia, ritroviamo qui i fili di una narrazione orale, animata da un corpo che parla e danza allo stesso tempo, fedele al testamento spirituale di una delle piu? grandi artiste del Novecento.

La danzatrice appartiene alle ultime generazioni che hanno avuto un rapporto diretto con la Bausch e in questo spettacolo mette a disposizione del pubblico tutta la sua incredibile esperienza. “Come le rare creature che vivono al confine tra la realta? e il mondo incantato, - racconta Riccardo de Torrebruna drammaturg dello spettacolo ‘Miss Lala fa il suo viaggio di ritorno per noi. Per darci un’occasione. Troviamo delle foto che raccontano episodi, reperti di arte e di lavoro, il prisma della memoria con i suoi riflessi d’argento dentro al quale veniamo accolti. Ascoltiamo, immersi nella luce che quei personaggi, quegli spettacoli, quei viaggi proiettano su di noi, improvvisamente partecipi dei segreti della creazione di un cosmo irripetibile.’E suggerisce Maggipinto: «Qui il circo non si traduce in elementi estetici o scenografici visibili, e? un luogo metaforico dove tentare acrobazie. Miss Lala sta sul filo, in bilico. Non sa quali foto verranno pescate, e quindi deve connettersi con il momento».

In scena Marigia Maggipinto, ideazione e regia Chiara Frigo, drammaturgia Riccardo de Torrebruna, disegno Luci Moritz Zavan Stoeckle, musica Laura Masotto, Mauro Casappa, cura del progetto Nicoletta Scrivo, produzione Zebra Cultural Zoo con il sostegno di CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa, Teatro di Dioniso, Anghiari Dance Hub, BlucinQue/Nice. Il progetto è realizzato con il contributo di ResiDance XL- luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche azione della Rete Anticorpi XL - NetworkGiovane Danza D'autore coordinata da L'arboreto -Teatro Dimora di Mondaino.

Marigia Maripinto

Inizia la sua carriera professionale con il balletto nella compagnia della Fondazione Niccolo? Piccinni (J. De Min/Roberto Fascilla). Studia alla Folkwang Hochschule di Essen (diretto da Pina Bausch). Danza con Pina Bausch in 14 differenti coreografe e partecipa alle nuove creazione della coreografa tedesca di: Tanzabend II (’92), Schiff (’93), Trauerspiel(’94), Danzon (’95) and Fensterputzer (’97). Lascia la compagnia nel 1999 ma ritorna come ospite successivamente partecipando ai festival del Tanzteather (2000, 2001, 2002). Negli Stati Uniti collabora con la compagnia Mutation Theater Projet e insegna nella facolta? dell”American Dance Festival alla Duke University (2003, 2004, 2005). Lavora con Emilia Romagna Teatro (ERT) alla creazione dello spettacolo diretto da Pippo Delbono, “Dopo la Battaglia”, vincitore del premio UBU 2011. Collabora con la Fondazione “Pina Bausch” conducendo workshop nell’ambito delle mostre dedicate alla grande artista al Bundeskunsthalle di Bonn e al Gropius Bau di Berlino (2015-2016) e al museo madre di Napoli (2019/2020). Conduce Workshop all’international Festival for contemporary dance al centro “Fabrik” di Potsdam, Berlino (Maggio 2017).

Chiara Frigo

Coreografa e performer, co-direttrice di Zebra Cultural Zoo, sviluppa il proprio interesse artistico nell’ambito della danza e delle arti performative. Laureata in biologia molecolare, la sua ricerca si basa agli esordi sui temi di arte e scienza. La sua poetica si trasforma nel tempo, in dialogo con ciò che la circonda, andando ad esplorare diversi linguaggi e nuove comunità di riferimento. Ha partecipato a progetti internazionali di ricerca coreografica quali Choreoroam (T, NL,ES, HR, DK, UK ), Triptyc (IT, CAN), Act Your Age (IT, NL, CY), Choreographic Connects (IT, IE, F). Il desiderio di raggiungere nuovi pubblici e coinvolgere il territorio porta all’ideazione di Ballroom, un progetto intergenerazionale presentato in numerosi festival Italiani ed europei. Attualmente è coinvolta nella creazione di Blackbird, un progetto ispirato all’arte come forma di attivismo e creazione collettiva, e di Miss Lala al Circo Fernando, per Marigia Maggipinto storica interprete di Pina Bausch, un’opera di rievocazione degli archivi artistici e personali.

Riccardo Torrebruna è nato a Roma. Ha lavorato come attore in Italia e all’estero prima di dedicarsi alla regia e alla scrittura come romanziere, drammaturgo e sceneggiatore. Nel 2000 ha pubblicato il romanzo Tocco magico tango, Minimum Fax. Nel 2003, Storie di ordinario amore, Fandango Libri. Nel 2007 Hahnemann, sonata in cinque movimenti, E/O. E? tra gli autori del Dizionario Affettivo della lingua italiana, Fandango Libri. Il suo testo Zoo Paradiso, andato in scena all’Actors Studio di New York, ha vinto il Premio E. Maria Salerno. Ha vinto il premio Oltreparola con la pie?ce Gay panic. Nel 2013 firma la sceneggiatura del film Tre Tocchi, di Marco Risi. Nel 2014 Pubblica il romanzo Blood & Breakfast con Ensemble. Nel 2017 pubblica Mardjan e nel 2018 Crollo di Atlante con Ensemble Edizioni. Collabora con Chiara Frigo come drammaturgo per numerose produzioni (West End, Ballroom, Stormy, Fight or Flight).

Biglietti: Intero 14 euro - Over65 12 euro - Under30 10 euro - Convenzioni 11 euro. In vendita: presso Box Office in via Pallone 16 (lunedì/venerdì 90.30 - 12.30/15.30 – 19, sabato 09.30/12.30 - tel. 045/8011154), online su www.boxofficelive.it e www. myarteven.it. Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Programma completo su: www.spettacoloverona.it.