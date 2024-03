La città delle donne: al Teatro Camploy "Mi è sembrato di sentire un rumore"

Nel ricco calendario di appuntamenti della rassegna ‘La città delle donne’, venerdì 8 marzo alle 20.30 è in programma al Teatro Camploy lo spettacolo ‘Mi è sembrato di sentire un rumore’, un talk e concerto, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, sul tema del gender gap nell’industria musicale. L’evento, realizzato da Pensiero Visibile Srl, Casa Maieutica, Osteria Futurista, Associazione Culturale Verona Digital Arts, è promosso dagli Assessorati alla Parità di Genere e Pari Opportunità. Moderatrice sarà Giovanna Girardi che dialogherà con la cantautrice Veronica Marchi e l’autrice e giornalista Letizia Bognanni. Ospite speciale Anna Bassy, cantautrice italo-nigeriana, nata e cresciuta a Verona, che fonde reggae, soul e gospel nelle sue composizioni. Al termine del talk è previsto il live-set di tre realta? musicali veronesi: Montreso?r, Laura Masotto, Giudi e Quani.

La consigliera comunale delegata alle Pari opportunità Beatrice Verzé afferma: «Con la ‘Città delle donne’ l’amministrazione comunale ha voluto aprirsi a temi ancora poco trattati, come l’imprenditoria musicale femminile e il gender gap che purtroppo ancora persiste in questo settore e di cui si parla troppo poco. Per questo evento di punta dell’8 marzo abbiamo voluto dare spazio alle numerose voci femminili che animano Verona, tutte insieme in un momento all’insegna della parità di genere e della valorizzazione delle professionalità e competenze che sono l’orgoglio della nostra città. Dire ‘La città delle donne’ significa restituire alle donne anche gli spazi della cultura, e questo è possibile anche grazie al lavoro delle numerose associazioni presenti sul territorio che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. Solo insieme è possibile creare, giorno dopo giorno, una città più inclusiva, sensibile e attenta».

«Crediamo sia importante parlare del gender gap nell’industria musicale – aggiungono con voce unanime le protagoniste e i protagonisti delle Associazioni coinvolte - perche? le occasioni per mettere in luce la questione non sono mai troppe. Con Giovanna Girardi, Veronica Marchi e Letizia Bognanni cercheremo di snodare questo problema in una chiacchierata che sara? intervallata da tre set live veronesi e ad aprire la serata sarà Anna Bassy. Siamo felici di prendere parte alla realizzazione di questa iniziativa perché crediamo sia importante sradicare narrative che non portino a vera inclusivita? e pari opportunita? anche nel nostro settore, attraversato spesse volte da dietrologie e subdoli meccanismi che le minano. Verona deve farsi sentire, il panorama musicale e? vasto e sono tante le donne che impreziosiscono la scena. Per questo l’evento ha come titolo “Mi e? sembrato di sentire un rumore”: citiamo la grande Raffaella Carra? e al contempo il bisogno di emergere».

Per l’elenco completo degli appuntamenti della rassegna: https://www.comune.verona.it.

Mi e? sembrato di sentire un rumore / Locandina ufficio stampa Comune di Verona