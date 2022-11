Al Teatro Camploy di Verona va in scena "Limbo" di Francesco De Carlo

"Limbo" di Francesco De Carlo, il nuovo monologo tra stand up comedy e storytelling che travolge il pubblico, arriva al Teatro Camploy di Verona venerdì 2 dicembre con la nuova versione aggiornata. Dopo quasi un anno e mezzo di lontananza dalle scene, il comico romano più internazionale d’Italia torna sul palco con un monologo di stand up comedy completamente inedito, nel quale racconta col suo stile unico una vicenda che gli ha cambiato la vita e lo ha costretto ad affrontare narcisismo e insicurezza e a fare i conti con un passato difficile che rischia di mettere a repentaglio il suo futuro di sogni e ambizioni. É un viaggio in un tempo sospeso tra nostalgia e speranza, voglia di restare ed esigenza di partire, le chimere del mondo dello spettacolo e il bullismo dei coatti di quartiere.

Per De Carlo il Limbo è un divertentissimo viaggio che compie sempre in bilico tra il desiderio di essere altrove e la struggente nostalgia di un passato che torna sempre, tra la legittima aspirazione all’affermazione e quelle radici che esistono e che non puoi ignorare. É, appunto, uno stallo superabile solo imparando a stare, a vivere i momenti intensamente, quali che siano, senza rinnegare niente del proprio vissuto e senza rinunciare mai ai propri sogni.

Il talentuoso comedian, che ha conquistato legioni di seguaci grazie alle sue esilaranti performance in programmi di successo, con "Limbo" costruisce il suo spettacolo intorno ad una drammaturgia ed a una storia compiuta, ad un viaggio esistenziale che dalle amicizie di periferia di Roma, tenta di farsi strada nel mondo dello spettacolo verso confini internazionali. Lo spettacolo, di e con Francesco De Carlo, è una produzione Altra Scena.

Francesco De Carlo e? nato a Roma. Dopo una laurea in Scienze Politiche e quattro anni al Parlamento europeo (dove lavora nel campo della comunicazione), diventa speaker nel programma radiofonico “Chiamata a Carico”, in onda tutti i giorni su Radio Globo. Partecipa a diversi programmi Rai, La7 e Sky (Aggratis e Gli Sgommati) e a tutte le stagioni dei programmi Nemico Pubblico (Rai tre, che firma anche come autore), Comedy Central News e Stand up comedy (entrambi su Comedy Central). Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 su Rai Tre e? andato in onda “Tutta colpa della Brexit”. Ha partecipato ai piu? prestigiosi festival internazionali ed ha debuttato in TV anche in Inghilterra, Spagna e Sudafrica. Oggi vive tra l’Italia e il Regno Unito, dove continua a esibirsi regolarmente nei vari comedy club. Ha partecipato all’edizione 2017 del Fringe Festival di Edimburgo con il suo nuovo spettacolo “Comfort Zone”, che debutta il 17-18-19 Maggio al Soho Theatre di Londra.

Biglietti

Intero 14 euro - Over65 12 euro - Under30 10 euro - Convenzioni 11 euro. Prevendita: Box Office in via Pallone 16 (lunedì/venerdì 90.30 - 12.30 e 15.30 – 19, sabato 09.30/12.30 - tel. 045/8011154)

- on line su www.boxofficelive.it e www. myarteven.it.

Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Programma completo su: www.spettacoloverona.it, www.comune.verona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona, sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.

De Carlo - foto Ufficio Stampa Comune di Verona