Stage4Ukraine, al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Le Troiane"

In occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, lunedì 27 febbraio alle 21 presso il Teatro Camploy, Fucina Culturale Machiavelli con il patrocinio del Comune di Verona, propone lo spettacolo «Le Troiane» di Euripide raccontate attraverso lo sguardo e il vissuto degli attori ucraini rifugiati a Verona grazie al progetto Stage4Ukraine, che permette agli allievi delle Accademie teatrali di Kyiv di proseguire i loro percorsi di studio in Italia.

“Lavorare a questo progetto” afferma il regista Matteo Spiazzi “ha significato per me riscoprire un senso profondo del fare teatro, una necessità, un’esigenza di salire sul palco per condividere delle storie in un modo non mediato dai telegiornali, bensì in quel modo umano di cui solo il teatro è capace”.

Lo spettacolo racconta del periodo di residenza estivo in cui i ragazzi si sono confrontati con il testo di Euripide, che narra delle donne troiane esuli dalla città in fiamme, discutendo sulle similitudini e le discrepanze rispetto alla loro esperienze personali. Lo spettacolo ha dunque un'anima metateatrale perché al testo delle Troiane si alterna, in italiano, la vita contemporanea dei ragazzi, le loro tragedie personali, i loro dubbi, la mancanza di percezione di un futuro troncato dalla guerra. Risuona più volte la domanda “perché non torni?”: un macigno nelle loro coscienze.

Il testo classico viene invece narrato utilizzando i canti folkloristici ucraini dal sapore arcaico, che riescono a far vibrare quelle parole nel contesto contemporaneo, ridando dunque nuovo vigore e senso alla tragedia. Alla fine dello spettacolo, grazie alla media partnership con Heraldo, il giornalista Ernesto Kieffer dialogherà con i protagonisti sul tema del dialogo culturale come possibile via alla cooperazione tra popoli.

L’ingresso sarà libero con la possibilità di lasciare un’offerta a sostegno del progetto.