L'Altro Teatro al Camploy: Lino Guanciale protagonista dello spettacolo "Europeana. Breve storia del XX secolo"

Primo appuntamento dell’anno con L’Altro Teatro al Camploy. Martedì 17 gennaio alle 20.45 andrà in scena “Europeana. Breve storia del XX secolo”, ovvero il Novecento di Ou?edník interpretato da Lino Guanciale, un vortice di contraddizioni che travolge il pubblico. Lo spettacolo diretto e interpretato da Lino Guanciale, volto noto ed amato del teatro e della televisione italiana, si basa sull’omonimo libro dello scrittore Patrik Ou?edník, nato a Praga e parigino d’adozione.

Il testo è un susseguirsi di flash dalla storia europea novecentesca che riassume un secolo denso di entusiasmi, tragedie, slanci, efferatezze, sarcasmi, passioni e guerre. Come fosse un cronista giunto da un altro pianeta o dal futuro, venuto a raccogliere brandelli della civilta? europea nel piu? contraddittorio dei suoi secoli, il praghese Patrik Ourednik attraversa con il suo Europeana il Novecento, passando con disinvoltura dall'uso dei gas nelle trincee della Grande Guerra all'invenzione del reggiseno, dallo sbarco di Normandia alla comparsa di frigoriferi e asciugacapelli. Ne viene fuori un racconto del nostro recente passato, terribile e divertente a un tempo, incredibile e semplice, dove eccezionalita? e frivolezza trovano tutte un loro posto. Lino Guanciale prende il fiume di episodi e racconti dello scrittore e li trasforma un grande respiro, in una frase lunga uno spettacolo, dove si passa in un colpo dalla tragedia alla farsa e viceversa.

La messa in scena segue la linea del romanzo ridandone fedelmente l’anima in un vortice di contraddizioni attraverso dati e date, tragedie d'ogni genere, progressi scientifici ed invenzioni che hanno cambiato la nostra vita. Dialoga con lui Marko Hatlak, suo doppio in musica, che come un funambolo della fisarmonica viaggia nell’universo dei suoni senza limiti e offre un intelligente e divertito contrappunto musicale, fatto di altri frammenti che richiamano ulteriori storie, in uno scambio serrato tra recitazione e musica. Uno spettacolo che è allo stesso tempo reading, monologo e concerto e racconta l’altra faccia dell’Europa, il doppio fondo della storia, dentro una sequenza di eventi che non accadono in modo lineare, ma si incrociano: cose avvenute in contemporanea, salti indietro e avanti, all'improvviso, lungo tutto il secolo, che cosi? viene piu? volte ripercorso, facendo rileggere gli stessi anni da punti di vista differenti.

Il giorno di spettacolo alle 18.30 Lino Guanciale incontrerà il pubblico al Teatro Camploy. Biglietti Intero 14 euro - Over65 12 euro - Under30 10 euro - Convenzioni 11 euro. In vendita presso Box Office in via Pallone 16 (lunedì/venerdì 9.30 - 12.30/15.30 – 19, sabato 9.30/12.30 - tel. 045/8011154) - online su www.boxofficelive.it e www.myarteven.it.

Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Programma completo su www.spettacoloverona.it, www.comune.verona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona e sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.

Lino Guanciale - Foto ufficio stampa Comune di Verona - 2023