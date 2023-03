Al Teatro Camploy la commedia "Chi è di scena: il nostro 8 1/2"

Il Teatro Camploy ospiterà sabato 25 alle ore 21 e domenica 26 marzo alle ore 16.30 l'Associazione Culturale Teatrale La Bugia APS che andrà in scena con la commedia di R. Gordon "Chi è di scena: il nostro 8 1/2", per la regia di Elena Merlo, dopo il grande successo di pubblico di questa estate! Per prenotazioni scrivere a labugia@labugia.biz.

TRAMA - Che succede a otto attori amatoriali il giorno che viene vietato loro di andare in scena a commedia pronta? La disperazione è da escludersi, la rabbia assolutamente inutile, (anche se uno sfogo può far solo bene), il rimboccarsi le maniche la scelta giusta. E così, tra la rilettura e la sintesi di un testo amato ormai da dimenticare, gli otto con l’aiuto di tre impavidi amici, mettono insieme prove d’attore (perché gli amatoriali non saranno certo professionisti ma traboccano di professionalità) che daranno loro, ancora una volta, la motivazione per salire su quel palco, nel loro speciale ottoemezzo di felliniana memoria, per raccontarsi al pubblico.